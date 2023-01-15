Площадки для крещенских купаний в Москве: где оборудуют проруби в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Крещение (с 18 на 19 января) в российской столице будет организовано 46 точек для традиционных купаний.

«Каждую прорубь оборудуют настилами, раздевалками, пунктами обогрева и питания, парковками. Везде будут дежурить полиция, спасатели и медики», - пишет градоначальник в Telegram.

Московские спасатели проверят дно в подготовленных прорубях и проведут профилактические беседы о правилах пожарной безопасности со служителями храмов и другими организаторами купаний.