Просто, вкусно и очень полезно! Рецепт смузи из того, что всегда есть под рукой

Чтобы готовить вкусные и сложные по вкусу смузи не обязательно быть шеф-поваром. Достаточно знать, что с чем смешать, соблюсти пропорции и вуаля — напиток готов.

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Рецепт этого смузи невероятно прост в исполнении! Для него понадобятся всего три ингредиента, которые наверняка найдутся на кухне любой хозяйки.

«Нужно очистить от кожуры два киви, половину лимона и апельсин. Нарезать их кусочками. Отправить в блендер», — сообщили в Центре медпрофилактики и общественного здоровья Калужской области.

Чтобы было не слишком кисло, можно разбавить смесь медом — одной ложки достаточно, а для приятного аромата — добавить треть стакана миндаля. Получившееся месиво

В Центре утверждают, что такой смузи богат веществами, полезными для иммунитета, и особенно актуален в холодное время года, когда высока вероятность простудиться.

По материалам МК.