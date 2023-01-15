Уже одобрено 140 тысяч заявлений: россиянам массово выдают по 10 тысяч – у кого есть дети

Российские граждане, согласно новому указу, стали получать денежную дотацию в размере 10 тысяч рублей. Деньги поступают на счета соотечественников с 13 января, сообщает PRIMPRESS.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На выплату из госбюджета вправе рассчитывать беременные гражданки России, а также матери или отцы, где есть несовершеннолетние дети и чей средний достаток меньше прожиточного минимума.

В настоящее время одобрено уже 140 тысяч заявлений от малоимущих россиян. Написать прошение о выдаче пособия можно через сайт Госуслуг.

Отмечается, что выплаты в различных регионах могут варьироваться в зависимости от местного прожиточного минимума, 10 тысяч – это средний показатель.