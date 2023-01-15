Задушили подушкой? Известного бойца ММА нашли мертвым в вагоне поезда

Боец ММА Георгий Гаглоев был найден мертвым в вагоне поезда Москва — Владикавказ. Предварительную причину случившегося уже установили — это тромбоэмболия (закупорка легочной артерии), однако есть версия, что смерть спортсмена имеет криминальный след: его могли задушить подушкой.

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По информации «СтарХита», Гаглоев в прошлом году обращался в полицию из-за пропажи тети — Риммы Гаглоевой. Якобы та направлялась из аэропорта Грозного в Беслан, но неожиданно исчезла.

Отмечается, что Гаглоева была гадалкой, и ее исчезновение могло быть связано с родом деятельности.

Напомним, Георгий Гаглоев принимал участие в трех боях в поп-ММА. Также он участвовал в турнирах промоушенов Hype Fighting и ARENA, и «Наше дело».