Почему нельзя впускать в дом водопроводчиков: россияне массово лишаются денег

Если к вам позвонили в дверь и представились работниками ЖКХ, которые проверяют в доме трубы, не стоит сразу же доверять им и впускать в свой дом.

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Лучше позвоните в свою управляющую компанию и доподлинно выясните, действительно ли в настоящий момент совершается данный обход.

Дело в том, что на территории России работают мошенники, которые говорят гражданам (чаще всего, пожилым), что в их доме меняются трубы.

Проверяют те, что есть в квартире и уверяют, что их нужно срочно менять. Затем делают свою работу в выставляют чек с суммой, которая в разы превышает рыночную.

Источник: rsute.ru.