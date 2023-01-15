Начисления стартуют 16 января: по 20 тысяч переведут россиянам – заявления пишут на госуслугах

Россияне, написавшие соответствующие заявления, смогут уже с 16 января получить на свои карты по 20 тысяч рублей. Средства полагаются гражданам с детьми.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Данные выплаты были введены в конце 2022 года, они призваны заменить ряд отдельных пособий на детей. То есть это единое пособие для семей с детьми до 17 лет.
Деньги поступят из государственной казны, если в пенсионный фонд было подано заявление при помощи сайта Госуслуг. Документы принимаются с 28 декабря 2022 года.
Источник: primpress.ru.