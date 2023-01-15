Этот кошачий корм выделили эксперты: дешевый, но состав качественный

Эксперты «МаркиКачества» исследовали корма для кошек эконом-класса и назвали среди них лучшие. То есть те, которые честно пишут состав на упаковке, и он является качественным, полезным для домашних питомцев.

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И первое место среди дешевых кормов для кошек заняла PURINA ONE. Это наименование хоть и относится к эконом-классу, приближено к премиум-сегменту за счет высокого содержания мяса в составе и его сбалансированность.

На втором месте оказалась «Наша Марка», а на третьем – «ТерраКот». Как видим, разрекламированных кормов в этом списке нет.

Источник: markakachestva.ru.