У россиян с 1 марта будут отбирать квартиры за провинности: озвучен официальный список

Согласно изменениям в Гражданский кодекс РФ теперь с 1 марта 2023 года у россиян смогут отобрать квартиры за некоторые провинности.

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Как рассказала юрист Елена Кудерко, государство в праве инициировать принудительный выкуп жилых и нежилых помещений, если их использование противоречило целям, а также нарушало права других домовладельцев.

«Проще говоря, собственник квартиры может лишиться ее за создание там хостела, а владельцы гаражей могут потерять их за устройство там склада или бизнеса», – пояснила эксперт.

Отъем будет происходит не единовременно. Для начала владельца помещения предупредят, что он совершил провинность и может понести наказание, ему дадут время на устранение нарушения. Если в данный период все останется как есть, имущество собственника выставят на продажу.

Вырученные деньги отдадут хозяину жилья или нежилого помещения, но вычтут из этих средств расходы на продажу и устранение нарушений.

Источник: 1prime.ru.