Какие недорогие духи стойко пахнут целые сутки: даже на второй день ощущаются

Какие недорогие духи стойко пахнут целые сутки: даже на второй день вы ощутите их на одежде

Духи. Фото: Global Look Press

Этот аромат вошел в топ лидеров в числе дорогостоящих наименований.

Эксперты «МаркиКачества» определили самые стойкие духи, которые продаются на территории РФ.

В десятку лидеров вошли в основном дорогостоящие наименования зарубежного производства. Однако среди них нашелся и вполне демократичный экземпляр, 100 миллилитров которого стоят около 5 тысяч рублей в магазинах страны.

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И, поскольку этот парфюм очень стойко держится весь день и даже оставляет свой шлейф на одежде на следующие сутки, он расходуется крайне экономно.

Речь идет о Trussardi Donna Trussardi 2011, которые весьма популярны в России благодаря женственному сладковатому аромату.

Источник: markakachestva.ru.

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