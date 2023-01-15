Какие недорогие духи стойко пахнут целые сутки: даже на второй день ощущаются

И, поскольку этот парфюм очень стойко держится весь день и даже оставляет свой шлейф на одежде на следующие сутки, он расходуется крайне экономно.

Речь идет о Trussardi Donna Trussardi 2011, которые весьма популярны в России благодаря женственному сладковатому аромату.

Источник: markakachestva.ru.