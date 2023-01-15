Эксперты назвали самое дешевое и эффективное средство для маскировки кругов под глазами

Эксперты «Марки Качества» проверили консилеры, которые продают на территории России с целью выявить лучшие, те, что справляются с поставленной задачей максимально эффективно.

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В тройке лидеров в итоге оказались не только дорогостоящие декоративные средства, но и вполне дешевенькое. Речь идет об ART-VISAGE Miracle Touch, которое смогло превзойти элитные наименования по ряду показателей.