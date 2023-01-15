Эксперты назвали самое дешевое и эффективное средство для маскировки кругов под глазами

Эксперты «Марки Качества» проверили консилеры, которые продают на территории России с целью выявить лучшие, те, что справляются с поставленной задачей максимально эффективно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
В тройке лидеров в итоге оказались не только дорогостоящие декоративные средства, но и вполне дешевенькое. Речь идет об ART-VISAGE Miracle Touch, которое смогло превзойти элитные наименования по ряду показателей.
Несмотря на демократичную стоимость, этот консилер идеально скрывает под собой несовершенства кожи, но при этом не оставляет толстого заметного слоя, дает коже дышать и выглядеть естественно.
Источник: markakachestva.ru.