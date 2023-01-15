Российским родителям теперь будут выплачивать деньги на ремонт жилья: названа огромная сумма

Речь идет о немалой сумме – в 200 тысяч рублей, которую позволительно тратить только на жилищные нужды, пишет MK.RU. Например, на приобретение квартиры или дома, реконструкцию квадратных метров.

Кроме того, в некоторых регионах России (в частности в Воронежской области) средства можно использовать на ремонт жилища и даже на создание его проекта.