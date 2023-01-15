«Становится неуместным»: Влад Лисовец назвал вещи, которые не нужно надевать в этом году

Стилист Влад Лисовец рассказал, какие шесть вещей не стоит хранить в гардеробе.

Эксперт попросил избавиться от спортивных обуви и костюмов для повседневной носки.

«Спортивные вещи нужно оставлять для спорта и никак иначе. Ходить по выходным в спортивном костюме в магазин становится неуместным. Люди еще не привыкли к переменам и спортивные вещи по-прежнему считаются повседневными, но присмотритесь: в моду возвращается элегантность», – заявил Лисовец.

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Большие пиджаки и другие оверсайзные вещи лучше заменить приталенными вариантами.