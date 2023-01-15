«Становится неуместным»: Влад Лисовец назвал вещи, которые не нужно надевать в этом году

Стилист Влад Лисовец рассказал, какие шесть вещей не стоит хранить в гардеробе.
Эксперт попросил избавиться от спортивных обуви и костюмов для повседневной носки.
«Спортивные вещи нужно оставлять для спорта и никак иначе. Ходить по выходным в спортивном костюме в магазин становится неуместным. Люди еще не привыкли к переменам и спортивные вещи по-прежнему считаются повседневными, но присмотритесь: в моду возвращается элегантность», – заявил Лисовец.
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Большие пиджаки и другие оверсайзные вещи лучше заменить приталенными вариантами.
«На смену приходит стиль гранж (стиль протеста в одежде). В моду возвращается рок-н-рол. Появляются более приталенные вещи, отражающие особенности фигуры. Не суперслим, конечно, но больше линий, больше открытого тела, как было в двухтысячных», – отметил стилист для woman.ru.
Очки с маленькой оправой тоже не приветствуются. Лучше выбрать массивный вариант и цветное стекло.
И точно не стоит надевать толстовку с узкими джинсами.
Напомним, ранее Александр Васильев назвал оттенок, который испортит образ любой женщины.