«Сохраняется до окончания периодов»: семьям с детьми оставят выплаты до получения единого пособия

Российским семьям сохранят материальную поддержку в размере тех выплат, которые были до введения единого пособия.
К слову, новое пособие будет назначаться семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет.
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«Устанавливается, что право на получение назначенных до дня вступления в силу настоящего указа выплат, предусмотренных указами президента РФ от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации демографической политики РФ», от 20 марта 2020 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и от 31 марта 2022 года «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей», сохраняется до окончания периодов, на которые были назначены эти выплаты», – сообщается на сайте publication.pravo.gov.ru.
Еще стало известно, что при рождении третьего и последующих детей до первого января текущего года можно обратиться за выплатами, которые были до введения единого пособия.
Напомним, ранее молодым родителям пообещали до 50 тысяч рублей.