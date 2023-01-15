«Сохраняется до окончания периодов»: семьям с детьми оставят выплаты до получения единого пособия

Российским семьям сохранят материальную поддержку в размере тех выплат, которые были до введения единого пособия.

К слову, новое пособие будет назначаться семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет.

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