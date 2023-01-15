В Роскачестве рассказали, куда отдать новогоднюю елку после праздников

Стало известно, что делать с елкой после новогодних праздников.

Роскачество порекомендовало использовать дерево в качестве компоста.

«Дерево можно отправить в компост в лесу, парковой зоне или на даче. Для этого нужно нарезать елку секатором на куски и закопать в том месте, где нет газона и где она никому не помешает», – отметили в Telegram-канале Роскачества.

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Также елку после праздников можно отдать на корм животным и строительство вольеров для них. Чтобы экологично избавиться от дерева можно пустить его на дрова для бани.