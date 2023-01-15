«Не идет на пользу»: Александр Васильев назвал оттенок, который испортит образ любой женщины

Телеведущий Александр Васильев предупредил дам, которые решат надеть что-нибудь холодно-зеленого оттенка.
Васильев напомнил, что теплые и насыщенные оттенки зеленого освежают лицо. А вот бледные варианты этого цвета подчеркнут усталость.
«Все холодные оттенки светло-зеленого делают лицо болезненным», – заявил историк моды.
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«Именно этот оттенок, он никогда не идет на пользу ни одному женскому лицу», – процитировали Васильева в thevoicemag.ru.
Напомним, ранее специалисты рассказали о пяти ошибках макияжа.