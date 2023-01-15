В праве не платить: россиянам рассказали, когда можно потребовать деньги за газ назад

Газопровод

Газопровод. Фото: Global Look Press 

Юрист Ирина Сивакова поделилась секретом экономии на услугах ЖКХ.

Стало известно, в каких случаях можно отдать меньше денег за газ.

Напомним, по закону газовые службы производят техническое обслуживание раз в год и больше. При этом оплата за эту услугу обязательна.

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Однако есть случаи, когда можно избежать начислений газовым службам.

Речь идет о некачественной проверке оборудования. Заказчик может не подписать акт выполнения. Также при выставлении счета от лица УК без согласия собственников жилья ведет к отказу от начислений. 

«Диагностирование проводится в отношении оборудования, срок работы которого заканчивается», – рассказала эксперт в Дзен-канале «Юридические тонкости».

Напомним, ранее стало известно, как увеличить трудовой стаж для получения пенсии.

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