В праве не платить: россиянам рассказали, когда можно потребовать деньги за газ назад

Стало известно, в каких случаях можно отдать меньше денег за газ.

Напомним, по закону газовые службы производят техническое обслуживание раз в год и больше. При этом оплата за эту услугу обязательна.

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Однако есть случаи, когда можно избежать начислений газовым службам.

Речь идет о некачественной проверке оборудования. Заказчик может не подписать акт выполнения. Также при выставлении счета от лица УК без согласия собственников жилья ведет к отказу от начислений.