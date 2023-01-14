Положены не только деньги: россиян обрадовали неожиданными льготами от государства

В России существуют выплаты, которые положены разным категориям граждан. Деньги от государства получают пенсионеры, а также семьи с детьми и беременные женщины. Однако про некоторые льготы жители РФ даже не знают.
Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что они могут быть в виде жилья, денег и других благ.
Впервую очередь нужно отметить, что инвалидам полагаются льготы. Люди с ограниченными возможностями имеют право на бесплатные реабилитационные мероприятия, технические средства и различные услуги. По словам эксперта, чтобы получить льготы, нужно оформить свою инвалидность, пройдя экспертизу.
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Также широкий перечень льгот предназначенный для ветеранов труда, тружеников тыла и почетных граждан. Они могут на бесплатное основе получить такие услуги, как изготовление и ремонт зубных протезов.
Лебединская не забыла рассказать, что положено донорам. После сдачи крови им предоставляется 1-2 дополнительных выходных, в один из которых сохраняется зарплата. А также люди, которые приняли участие в донорстве, имеют возможность получить бесплатную путевку.
Мало кто знает, но льготником считается еще и ребенок, растущий в многодетной или малообеспеченной семье. Отмечается, они имеют право претендовать на бесплатное питание.
«На получение бесплатного питания могут претендовать и новорожденные: по заключению врача дети до трех лет, беременные и кормящие женщины должны быть обеспечены питанием. Но "наполняемость" бесплатной тарелки региональные власти определяют самостоятельно», — пояснила Лебединская в беседе с «Праймом».