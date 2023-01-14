Заботливые, воспитанные, осчастливят любую женщину: астрологи назвали топ-5 лучших мужей по знаку зодиака

На пятом месте оказались Тельцы. Они станут заботливыми мужьями, которые будут с радостью помогать по хозяйству и сделают все, чтобы домочадцам было хорошо. Такие мужчины миролюбивы и спокойны, а также не требовательны. Они окутают заботой любую женщину. Их положительные черты – доброта и остроумие.

Четвертое место в списке заняли Весы. Они являются настоящими романтиками. даже будучи в браке не первый год, мужчина будет баловать любимую и делать приятные сюрпризы. Более того, в интимной сфере Весы всегда на высоте. Но надо знать, что к себе такие мужчины будут требовать такого же отношения. Обычно этот знак зодиака верен возлюбленной. Лишь один минус у него – с домашними хлопотами он справится не идеально.

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Попали в топ и Козероги. Они умны, честны и красивы, а также могут очаровать. В этот знак зодиака легко влюбится, поэтому конкуренток будет много. А также Козероги с трудом прощаются со своей свободой. Однако если он решится на свадьбу, но раздумывать не нужно. Козерог точно сделает вторую половину счастливой.

В шаге от первого места оказался Лев. Эти мужчины заботливые и окутают любовью свою женщину. Они также щедрые и будут делать сюрпризы, так как им нравится баловать вторую половинку. Однако нужно хвалить Льва, чтобы его любовь не кончалась.

А самым идеальным мужем, по мнению астрологов, оказалась Дева. Они воспитанностью, умом, зарабатывают благодаря своему труду, а также могут готовить и заниматься домашними делами. Мужчины-Львы, очень надежные партнеры, верные и чуткие любовники и могут заменить друга. Порой этот знак Зодиака выбирает в жены девушек с мыслью, что «она пропадет без меня», об этом пишет Gorodche.ru