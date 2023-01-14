Неделя сулит финансовую удачу: три знака зодиака, которые сорвут куш с 16 по 22 января

Астрологи отметили, что для Львов неделя станет знаковой, так как они увидят стремительный рост доходов. Все сделки будут идти без проблем, а клиентов станет в разы больше.Удача будут преледовать Львов, которые созрели для перемен в личной жизни. Одни встретят свою будущую вторую половинку, а другие закрутят служебный роман.

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А вот у Весов наступит идеальное время для поиска новой работы. У них возрастет шанс найти высокооплачиваемую хорошую работу. результаты стараний не сразу дадут плоды, но астрологи рекомендуют просто набраться терпения.

Смогут проявить себя на службе Рыбы. Их старания отразятся не только на толщине кошелька. Если постоянной работы у представителей знака нет, то на этой неделе лучше всего попытаться вскочить на подножку вагона. Шанс найти работу весьма велик, пишет «КТВ-Луч».