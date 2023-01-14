Главное - грамотно провернуть: продавцы Wildberries занимаются «самовыкупом» для выгоды

Продавцы Wildberries благодаря специальным сервисам по самозакупке пытаются стать лидерами в своей нише.
Казалось бы, не совсем логично покупать свои же товары. Однако продавцы этого маркетплейса придумали схему, которая позволяет им зарабатывать больше. Примечательно, что скупка своих продуктов разрешает продавцам самостоятельно писать положительные отзывы на товар.
Высокие оценки и хорошие слова о продуктах приводят к тому, что другие клиенты Wildberries начинают чаще выбирать товар из самозакупки.
Несмотря на то, что Wildberries запретили приобретать множество единиц товара на один адрес, продавцы не перестали заниматься самозакупками.
«Работает эта схема очень просто. Продавец договаривается с сервисом о масштабной покупке конкретного товара в течение определенного срока, оговаривает сумму и получает в итоге растущий рейтинг», – отметили в Telegram-канале Baza.
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«За дополнительную плату представители таких сервисов даже забирают товары из пунктов выдачи, делают фото в домашних условиях, пишут положительные отзывы, а затем отправляют покупку обратно продавцу», – добавили на канале.
Напомним, ранее сообщили о появлении магазина для бедного населения России.