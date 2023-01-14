Главное - грамотно провернуть: продавцы Wildberries занимаются «самовыкупом» для выгоды

Продавцы Wildberries благодаря специальным сервисам по самозакупке пытаются стать лидерами в своей нише.

Казалось бы, не совсем логично покупать свои же товары. Однако продавцы этого маркетплейса придумали схему, которая позволяет им зарабатывать больше. Примечательно, что скупка своих продуктов разрешает продавцам самостоятельно писать положительные отзывы на товар.

Высокие оценки и хорошие слова о продуктах приводят к тому, что другие клиенты Wildberries начинают чаще выбирать товар из самозакупки.