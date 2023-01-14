«Неучтенные периоды»: стало известно, как увеличить трудовой стаж для получения пенсии

Не стоит забывать про корректировку сведений о своем стаже в случае получения пенсии.

Юрист рассказала о том, когда в стаж не пошли некоторые временные участки трудовой деятельности.

«Надо подать в Фонд заявление о корректировке сведений своего лицевого счета. К нему нужно приложить документальные доказательства, которые подтвердят неучтенные периоды стажа», – отметила Анастасия Рымкевич в беседе с mosregtoday.ru.

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Сразу после выдачи СНИЛС каждому человеку выдается лицевой счет. Именно его и нужно будет обновить перед выходом на пенсию. Если претендуемый на пенсию работал вне страхового периода, это время может не пойти в стаж. Это и нужно будет скорректировать.