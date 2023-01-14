Точно не останетесь без внимания: почему стоит надеть что-то синее

Чтобы ловить на себе восторженные взгляды противоположного пола, модницам предлагают носить образы в темно-синих оттенках.
Элегантный синий цвет не очень сложно скомбинировать с другими красками. А еще он украшает женщин с любым цветом волос.
«Носите пальто с цветными меховыми воротниками – хитами этой зимы. Цветной мех и темно-синий – намного более интересное сочетание, чем аналогичное с черным цветом», – рассказали эксперты.
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Также в синем варианте выполняется униформа. Ее можно носить не только на специальную работу, но и использовать как повседневный элемент гардероба.
«Мы не знаем ни одного человека, которому бы униформа не казалась «чертовски привлекательной». И неважно, кто в ней – мужчина или женщина», – заключили стилисты в беседе с Marie Claire.
Синий идеально впишется в образы с животными принтами. А еще темно-синий стройнит не хуже черного.