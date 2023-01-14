«Строго соблюдать скоростной режим»: на Москву снова обрушится ледяной дождь

Стало известно, что в течение дня в субботу, 14 января ожидаются гололедица и дождь в Москве.
Примечательно, что осадки и создадут гладкое покрытие на земле. В связи с этим москвичам посоветовали быть аккуратнее на дорогах в этот день:
«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ледяной дождь, гололед».
«Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», – добавили в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.
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Напомним, ранее стало известно, что в этом году Крещение пройдет в благоприятных погодных условиях.