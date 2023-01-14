«Лучше помоги своему мужу»: Ксения Бородина разозлилась на новую пассию Юрия Будагова

Экс-жена бизнесмена Юрия Будагова – Ксения Бородина – в своем микроблоге устроила разборки с хейтерами.

Примечательно, что недоброжелателями Бородиной стали ее бывшие мужья и их новые жены. Ксения призналась, что больше не могла терпеть издевательства новых пассий ее бывших мужей. Бородина намекала на возлюбленную отца ее первого ребенка Маруси Будаговой.

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