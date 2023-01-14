«Лучше помоги своему мужу»: Ксения Бородина разозлилась на новую пассию Юрия Будагова

Экс-жена бизнесмена Юрия Будагова – Ксения Бородина – в своем микроблоге устроила разборки с хейтерами.
Примечательно, что недоброжелателями Бородиной стали ее бывшие мужья и их новые жены. Ксения призналась, что больше не могла терпеть издевательства новых пассий ее бывших мужей. Бородина намекала на возлюбленную отца ее первого ребенка Маруси Будаговой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Ты лучше помоги своему мужу найти телефон 13-летней дочери и поздравить ее с Новым годом! И перечислить деньги на ее обучение – хоть раз! Вы не устали хайп ловить на моем имени?! У вас совесть есть?! Я молчу годами!», – кричала Бородина.
«Я считаю себя идеальной бывшей женой, потому что обеспечиваю детей сама, не требуя и не прося ничего у ваших мужей. Поэтому я на вашем месте закрыла бы свои богатые рты и прекратила бы трогать меня в каком-либо контексте», – добавила Ксения.
Телеведущая посоветовала недоброжелателям не пиариться за ее счет:
«Реализуйтесь сами, раскручивайтесь сами. Мои бывшие, бывшие бывших, нынешние… Будьте уже хоть кем-нибудь в этой жизни!».