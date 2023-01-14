Работающие пенсионеры уже бьют тревогу: пенсии отменят?

Пенсионеры

Пенсионеры. Фото: Global Look Press

Экономисты подсчитали, что государству будет выгоднее не платить пожилым трудягам.

Уже давно пенсионеры, которые вынуждены работать по выходе на заслуженный отдых, лишены индексации пенсии на общих основаниях. Теперь же предлагается и вовсе не платить им пенсию – пусть получают одну зарплату.

Ученые из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХИГС) Виктор Ляшок и Юрий Горлин просчитали, что если пожилым трудягам перестать платить пенсию, то государство сможет выровнять дисбаланс в бюджете на пенсионное обеспечение уже в том же году.

Например, предлагается отказывать в выплате людям, чей доход составляет выше 1 млн рубле. Такую схему предложили экономисты в своей новой статье «Факторы роста пенсий в долгосрочной перспективе», опубликованной в журнале «Вопросы экономики». Работающие пенсионеры уже бьют тревогу, сообщает сайт Pensnews.

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