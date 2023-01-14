Работающие пенсионеры уже бьют тревогу: пенсии отменят?

Уже давно пенсионеры, которые вынуждены работать по выходе на заслуженный отдых, лишены индексации пенсии на общих основаниях. Теперь же предлагается и вовсе не платить им пенсию – пусть получают одну зарплату.

Ученые из Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХИГС) Виктор Ляшок и Юрий Горлин просчитали, что если пожилым трудягам перестать платить пенсию, то государство сможет выровнять дисбаланс в бюджете на пенсионное обеспечение уже в том же году.

Например, предлагается отказывать в выплате людям, чей доход составляет выше 1 млн рубле. Такую схему предложили экономисты в своей новой статье «Факторы роста пенсий в долгосрочной перспективе», опубликованной в журнале «Вопросы экономики». Работающие пенсионеры уже бьют тревогу, сообщает сайт Pensnews.

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