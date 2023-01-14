«Не поддавайтесь»: Василиса Володина предупредила об опасности 14 января

В новый день января, 14 числа, астролог Василиса Володина призывала людей быть осторожнее. Поскольку существует риск лишиться спокойствия и отношений. Чтобы этого не произошло, Володина дала несколько важных советов, как поступать и реагировать на происходящее вокруг.

«День, когда умение понять и посочувствовать сохранит нервные клетки и отношения. Что бы вы не услышали в свой адрес сегодня, не поддавайтесь. Тренируйте эмоциональный интеллект и сдержанность. Смотрите на собеседника взглядом психоаналитика», - рекомендует астролог в Telegram.

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