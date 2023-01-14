Семьи с детьми получат до 50 тысяч рублей в январе

Денежная выплата полагается молодым родителям с детьми уже в январе 2023.

Власти Тульской области пообещали молодым семьям материальную помощь в наступившем году. Семьи с детьми, чьи дочери и сыновья родились после 31 декабря 2022 года, могут получить 25 000 рублей.

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При этом обучение одного из родителя в университете на очном отделении удвоит сумму доплаты. Об этом рассказали в tula.mk.ru.