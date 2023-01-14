Такого никто не ожидал! Что произошло с долларом в пятницу, 13-го

За первую рабочую неделю января рубль уверенно укреплялся, прибавив к доллару 7%. И оказалось, что это только начало. В пятницу, 13 января Минфин РФ начал продажу китайской валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила, отчего рубль взлетел, опрокинув доллар. Если в начале недели он стоил 72 рубля, то в пятницу рухнул до 67,5 рублей.

Такого поворота явно никто не ожидал, ведь до сего момента прогнозы финансистов не внушали оптимизма.

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Аналитики считают, что росту рубля поспособствовало не только решение Минфина по юаню. Также плюсом стали продажи от экспортеров валютной выручки, накопившейся за время праздников. Параллельно с этим снизился спрос на валюту со стороны импортеров.

Вторая рабочая неделя января также будет ознаменована увеличением предложения валюты. И это не сможет не отразиться на курсе. Как считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, американская валюта может ослабнуть еще сильнее и достичь цены в 65-67 рублей.

По материалам сайта mk.ru