Схема старая, жертвы новые: пенсионерку обманули мошенники – она лишилась 10 миллионов

Все больше пенсионеров попадают в лапы мошенников. Причем, схемы известные, и о них предупреждают регулярно, но пожилые доверчивые граждане все равно оказываются в сетях аферистов и лишаются последнего. Так произошло с жительницей Владивостока.

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68-летняя жительница столицы Приморья ответила на звонок с неизвестного номера. На том конце была девушка, представилась сотрудником полиции и заявила, что неизвестные пытаются снять денежные средства пенсионерки по доверенности.

Пожилая жертва поверила, испугавшись за сохранность финансов, начала следовать указаниям собеседницы. Позвонил уже мужчина, якобы сотрудник банка, убедил пенсионерку установить мобильное банковское приложение и получил к нему удаленный доступ. Он оставался на связи с пострадавшей еще две недели, убедил ее продать квартиру, взять кредит, а все средства поручил перевести на продиктованный банковский чет. В итоге когда добился своего, пропал. Доверчивая горожанка почуяла неладное и обратилась в полицию.

По материалам сайта Pensnews