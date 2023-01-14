«Энергетически и событийно напряженное»: чем обернется середина января, предупредил Глоба

Астролог Богдан Глоба пошел по стопам своих знаменитых родителей Павла и Тамары Глобы и посвятил себя изучению влияния звезд на нашу жизнь. И регулярно делится своими прогнозами с подписчиками. А сей раз эксперт предупредил, что середина января грядет непростой. Что следует делать 15 января, Глоба-младший тоже подсказал в своем Telegram.

«Воскресенье энергетически и событийно весьма напряженное. Но несмотря на это, отличное время для переговоров, мозгового штурма и планирования. Не забывайте сказать партнерам, как вы их цените», - дал совет астролог.

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