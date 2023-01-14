Какие налоговые льготы положены российским пенсионерам, рассказал доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Он отметил, что в первую очередь с пенсии не взимается 13%-ный подоходный налог.

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Также пожилые неработающие освобождены от налога на недвижимость. Речь идет об одном объекте жилья и одном земельном участке, за остальные уже придется платить. Не платят пенсионеры и транспортный налог.

Вдобавок, в каждом из субъектов России предусмотрены свои законы, которые могут расширять список льгот для пенсионеров. Узнать о них подробнее можно в территориальных органах социальной защиты.

По материалам сайта Prime