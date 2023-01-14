«Мятежным сердцам и людям, которые ищут ответы»: Глоба на 14 января сделал заявление

После первой рабочей недели года астролог Богдан Глоба, сын знаменитых Павла и Тамары Глоба, сделал прогноз на выходные. 14 января станет днем, который принесет гармонию и поможет наполниться идеями, важно лишь их не упускать. Об этом эксперт поведал в своем микроблоге в Telegram. Особенно день окажется благоприятен для тех, кто пребывает в поисках ответов.

«Суббота принесет толику гармонии мятежным сердцам и просветление людям, которые ищут ответы на свои вопросы. Ловите идеи из воздуха и не чурайтесь смелых решений», - сообщил в своем заявлении Глоба-младший.

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