Найдете в любом «Магнит Косметик»: названы лучшие шампуни от перхоти

Посетители супермаркета

Посетители супермаркета. Фото: Global Look Press

Эксперты при составлении рейтинга ориентировались на состав, эффективность и стоимость товаров.

В «МаркеКачества» опубликовали список качественных и недорогих шампуней от перхоти. Эксперты учитывали состав, эффективность и стоимость товаров.

Таким образом, лучшим в бюджетной категории был признан продукт Natura Siberica «Мощь марала». У этого продукта натуральный состав с березовым дегтем и экстрактом солодки. 

Шампунь помогает не только избавиться от перхоти, но и нейтрализует статическое электричество, облегчает расчесывание, укрепляет волосы.

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Среди не менее хороших шампуней оказались Clear Advanced Protection (оптимальное соотношение цены и качества), Librederm Цинк (быстрое устранение перхоти), LV Hilseshampoo (подходит для сухих волос и чувствительной кожи головы) и «Рецепты бабушки Агафьи» «Черный Против перхоти» (низкая цена и эффективность). 

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