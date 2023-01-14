Найдете в любом «Магнит Косметик»: названы лучшие шампуни от перхоти

В «МаркеКачества» опубликовали список качественных и недорогих шампуней от перхоти. Эксперты учитывали состав, эффективность и стоимость товаров.

Таким образом, лучшим в бюджетной категории был признан продукт Natura Siberica «Мощь марала». У этого продукта натуральный состав с березовым дегтем и экстрактом солодки.

Шампунь помогает не только избавиться от перхоти, но и нейтрализует статическое электричество, облегчает расчесывание, укрепляет волосы.

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