Найдете в любом «Магнит Косметик»: названы лучшие шампуни от перхоти

В «МаркеКачества» опубликовали список качественных и недорогих шампуней от перхоти. Эксперты учитывали состав, эффективность и стоимость товаров.
Таким образом, лучшим в бюджетной категории был признан продукт Natura Siberica «Мощь марала». У этого продукта натуральный состав с березовым дегтем и экстрактом солодки.
Шампунь помогает не только избавиться от перхоти, но и нейтрализует статическое электричество, облегчает расчесывание, укрепляет волосы.
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Среди не менее хороших шампуней оказались Clear Advanced Protection (оптимальное соотношение цены и качества), Librederm Цинк (быстрое устранение перхоти), LV Hilseshampoo (подходит для сухих волос и чувствительной кожи головы) и «Рецепты бабушки Агафьи» «Черный Против перхоти» (низкая цена и эффективность).