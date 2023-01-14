Настоящий скандал: РУСАДА лишило победы фигуристку Валиеву на чемпионате России 2022 года

В мире спорта скандал: победный результат фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России 2022 года был аннулирован. Допинг-проба спортсменки показала положительный результат.
Об этом заявили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). При этом представителям россиянки удалось доказать случайное попадание «запрещенной субстанции» в организм девушки.
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По этой причине РУСАДА не стало накладывать другие ограничения на фигуристку помимо аннулирования ее результата на турнире.
«Суд установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несла за это «никакой вины», - говорится в заявлении.
После этого ВАДА планирует обжаловать решение РУСАДА в Спортивном арбитражном суде.
Ранее сообщалось, что в Красноярске прошел чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2023. Среди женщин-одиночниц первое место завоевала 15-летняя Софья Акатьева, второе досталось 16-летней Камиле Валиевой, третье - 26-летней Елизавете Туктамышевой.