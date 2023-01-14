Настоящий скандал: РУСАДА лишило победы фигуристку Валиеву на чемпионате России 2022 года

В мире спорта скандал: победный результат фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России 2022 года был аннулирован. Допинг-проба спортсменки показала положительный результат.

Об этом заявили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). При этом представителям россиянки удалось доказать случайное попадание «запрещенной субстанции» в организм девушки.

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По этой причине РУСАДА не стало накладывать другие ограничения на фигуристку помимо аннулирования ее результата на турнире.