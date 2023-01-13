«Кракен» атакует: назван симптом, точно указывающий на наличие нового варианта COVID-19

Врач-иммунолог Елена Мескина заявила, что новый подвид коронавируса «кракен» имеет симптом, отличный от других форм заболевания. Так, диарея указывает на то, что человек болен именно этим штаммом ковида.

Этот вариант обладает все теми же симптомами, что и обычный COVID-19: слабость, головные боли, высокая температура, ломота и насморк. Но помимо них есть один ярко выраженный фактор.

«Клиническая картина "кракена" сопровождается диареей, а при гриппе и иных простудных заболеваниях чаще наблюдается токсикоз», — объяснила врач в беседе с «Вечерней Москвой».

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