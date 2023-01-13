Важное заявление: в Госдуме жестко высказались о дополнительном выходном в январе

Новогодняя елка

Новогодняя елка. Фото: Global Look Press

Депутат раскритиковал данные опроса.

Госдума сделала важное заявление насчет слухов о том, что старый Новый год хотят сделать выходным днем. Первый зампредседателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев жестко высказался: об этом не может идти и речи.

В поле его зрения попали результаты общественного опроса, согласно которому 32% граждан выступили за признание старого Нового года выходным днем.

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«У нас праздников больше, чем работы у людей. Людям нужна работа, а не выходные. Я не считаю, что это праздник», — подчеркнул Коломейцев в беседе с «АГН Москва».

Напомним, старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января.

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