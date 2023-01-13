Не удержался: что произойдет с долларом в ближайшие три дня — объявление ЦБ

Центробанк установил курс доллара и евро на ближайшие три дня — выходные 14 и 15 января. и понедельник, 16 января.

Как свидетельствует из данных, представленных на сайте ЦБ, американская валюта снизилась 20,31 копейки — до 67,5744 рубля. Что касается евро, то курс официальной валюты 20 стран «еврозоны» составил 73,1131 рубля, что ниже на 32,23 копейки.

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