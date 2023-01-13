Не удержался: что произойдет с долларом в ближайшие три дня — объявление ЦБ

Американская валюта - доллар

Американская валюта — доллар. Фото: Global Look Press

Стал известен курс американской и европейской валюты на выходные и понедельник.

Центробанк установил курс доллара и евро на ближайшие три дня — выходные 14 и 15 января. и понедельник, 16 января.

Как свидетельствует из данных, представленных на сайте ЦБ, американская валюта снизилась 20,31 копейки — до 67,5744 рубля. Что касается евро, то курс официальной валюты 20 стран «еврозоны» составил 73,1131 рубля, что ниже на 32,23 копейки.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

 

Напомним, ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя данные торгов Московской биржи.

По материалам sportkp.ru

Читайте также