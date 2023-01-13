Безопасны и отстирывают любые пятна: топ-10 эффективных порошков

Эксперты проверили несколько брендов стиральных порошков и назвали самые лучшие из них. В качестве критериев — состав порошка, его натуральность, способность справляться с сильными загрязнениями и безопасность.
Во время исследования эксперты пришли к выводу, что высокая цена порошка не всегда является показателем его качества.
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Моющая способность и безопасность нескольких брендов порошков эконом-класса оказались на высоте.
Эксперты отметили высокие характеристики у десяти брендов — Ecover Essential, Synergetic ЭКО суперконцентрат в стиках, «BioMio BIO-COLOR с экстрактом хлопка», «SARMA Актив Горная свежесть». В число лучших также вошли такие доступные товары, как Persil Color, «Ariel Горный родник» (автомат), Tide Color (автомат), «LOSK Горное озеро» и LOSK Color и «Ять».
По материалам kp.ru