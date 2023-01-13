Безопасны и отстирывают любые пятна: топ-10 эффективных порошков

Эксперты проверили несколько брендов стиральных порошков и назвали самые лучшие из них. В качестве критериев — состав порошка, его натуральность, способность справляться с сильными загрязнениями и безопасность.

Во время исследования эксперты пришли к выводу, что высокая цена порошка не всегда является показателем его качества.

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