23-летняя чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в ДТП в Карелии

Печальные новости для российского спорта… 12 января в автокатастрофе погибла надежда отечественного хай-дайвинга (прыжки в воду с экстремальных высот) Лейла Салямова. Ей было всего 23 года.

О трагедии сообщили в Российской федерации прыжков в воду. Там же рассказали, что в декабре 2021 года Лейла стала первой отечественной спортсменкой, попавшей на квалификационный отбор к чемпионату мира по хай-дайвингу. По результатам соревнований девушка заняла 18-е место и прошла квалификацию. А августе 2022 приняла участие в этапе соревнований по клиффдайвингу в Сербии.

В федерации обещали помочь семье спортсменки с организацией похорон.

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Роковое ДТП произошло в Карелии 12 января в 13:30. Как передает ТАСС, со ссылкой на региональное управление ГИБДД, на 163-м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала» столкунулись Mitsubishi Lancer и Volkswagen Tiguan, в результате чего погибли два человека из Mitsubishi, водитель и женщина-пассажир Volkswagen госпитализированы. Местная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.

В Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения уточнили подробности: водитель автомобиля Mitsubishi, в котором ехала спортсменка, не учел погодные условия и потерял управление. Машину вынесло на встречную полосу на повороте, в результате чего произошло столкновение с Volkswagen.

Информагентство добавляет, что Салямова - чемпионка России по хай-дайвингу 2021 года и серебряный призер национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки 2015 года.