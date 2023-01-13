Самовар, мольберт, борода Деда Мороза и даже рыцарский щит: что забывали москвичи в поездах в 2022 году

В 2022 году пассажиры забыли в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (Москва) почти 2500 различных предметов. Больше всего оставленных в вагонах вещей было обнаружено в апреле. Чаще всего потери случались на Рижском, Курском и Белорусском направлениях.

Специалисты компании отмечают, что обычно пассажиры оставляют в поездах сумки, шапки и наушники, а также детские игрушки, телефоны и ключи. Но в числе находок в минувшем году были и довольно необычные предметы: сувенирный самовар, мольберт и даже рыцарский щит. В дни зимних каникул на Савеловском направлении потеряли целый пакет бород Деда Мороза. К счастью, эту пропажу удалось вернуть вместе с праздничным настроением.

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