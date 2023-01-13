«Моржам» будет комфортно»: синоптик рассказал, какой погоды ждать москвичам на Крещение

Хорошие новости для столичных «моржей». На Крещения, 19 января, температурный фон в Москве и ее пригородах будет весьма комфортным - в пределах 0-5 градусов тепла.

«На Крещение температура выше нормы будет на 10 градусов. Это значит, что и ночью, и днем ожидаются положительные показатели - от 0 до плюс 5 градусов. «Моржам» будет комфортно», - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик отметил, что температура на Крещение в столичном регионе будет на 22-25 градусов выше, чем на Рождество.

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Он также добавил, что январь в этом году весьма разнообразный: 1-го числа температура была на 8,4 градуса выше нормы, 7-го - на 15,7 градуса ниже нормы, а 14-го снова будет выше нормы - на 4 градуса.