Тем, кто стоял на перепутье: Василиса Володина дала подсказку, когда станет легче

Эксперт по совместимости программы «Давай поженимся!», астролог Василиса Володина, 13 января дала астропрогноз. В этот день станет легче тем, у кого в предыдущие недели не клеилось. За такой исход отвечает Марс, который выходит из ретроградности.
«Сегодняшний день укажет верную дорогу тем, чей поезд стоял на перепутье последние пару месяцев. Все потому что Марс развернулся и готовится двинуться вперед по зодиаку.
Ловим прилив сил и решимости, предвкушаем новые свершения. Потому что кто, если не я?!» — сообщила астролог в Telegram.
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