Тем, кто стоял на перепутье: Василиса Володина дала подсказку, когда станет легче

«Сегодняшний день укажет верную дорогу тем, чей поезд стоял на перепутье последние пару месяцев. Все потому что Марс развернулся и готовится двинуться вперед по зодиаку.

Ловим прилив сил и решимости, предвкушаем новые свершения. Потому что кто, если не я?!» — сообщила астролог в Telegram.