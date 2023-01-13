У кого и на сколько вырастет пенсия после первой индексации: не все получат надбавку

В наступившем году российских пенсионеров ждет несколько индексаций. И самая первая, январская, уже произошла – пожилые сограждане начали получать увеличенную пенсию. Только, не всем категориям получателей выплату повысили.

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Как сообщает Социальный фонд России (бывший ПФР), с 1 января были проиндексированы только страховые пенсии у неработающих граждан. Они выросли на 4,8%, в среднем по стране это около тысячи рублей прибавки.

А вот все остальные категории получателей пенсий остались без индексации. Это работающие, военные и имеющие социальную пенсию. Им индексацию обещают позже. Причем, тоже не одновременно, а в разные месяцы. О них будет сообщено дополнительно.