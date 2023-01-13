Экономисты заговорили об отмене пенсий некоторым пенсионерам: когда доход высокий

Экономисты, ученые РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок, в статье «Факторы роста пенсий в долгосрочной перспективе», опубликованной в свежем выпуске журнала «Вопросы экономики», предложили шаги по повышению благосостояния российских пенсионеров. Они предлагают государству отказаться от выплат некоторым бабушкам и дедушкам.

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Речь идет об отмене пенсий работающим пенсионерам, имеющим высокий суммарный доход. Чтобы определить тех, кто не нуждается в помощи государства, ученые предлагают взять конкретный показатель в виде некоего лимита, перевалив который, человек будет считаться обеспеченным. И тогда пенсию ему можно, дескать, отменять.

К примеру, в статье авторы указали сумму в 1 млн рублей. Если взять ее за предельный параметр по определению общего дохода пенсионера уже в 2025 году и отказать в выплате пенсии, то выровнять ситуацию в пенсионной системе можно уже в том же периоде. Сэкономленные на трудящихся стариках деньги предложено пустить тем, кто не имеет возможности работать — дополнительно повышать им пенсии.

По материалам сайта РБК.