«Пугающая весна»: Константин Дараган предрек страшное в марте

Многие люди пристально следят за происходящими в соседнем государстве событиями. И пытаются найти признаки, по которым станет известно, когда же все завершится, и напряжение спадет. Известный астролог Константин Дараган, отвечая на вопрос об этом от своих подписчиков, рассказал, что скорого разрешения конфликта не будет.

Дараган поведал о том, что особенно сильное напряжение нас всех ждет весной. По его словам, случится нечто страшное.

«В первые десять дней марта, очень динамичная и местами пугающая весна, до июня. Там новая точка поворота, которая сразу и про внутреннюю политику, и про переговоры, и про еще один значимый этап», - поведал Дараган.

«До этой даты я бы вообще не рассчитывал на какие-то подвижки к миру. Но и в это время, если сужу верно, придется продолжать дальше, в 23 году на спад пойдет очень вряд ли.

Астролог обозначил, что затяжной конфликт нужен многим, лишь непричастные к нему люди мечтают о его окончании. «Два года не могу обещать покоя, даже если не прав, и к лету выйдут на перемирие», - поведал эксперт по звездам.

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