В России появится продуктовый магазин для бедных

Магазин

Магазин. Фото: Global Look Press 

Торговая сеть «Магнит» займется вопросом продажи дешевых товаров.

Стало известно, что с прошлого года разрабатывается концепция создания магазина для малообеспеченного населения страны.

Предполагается, что первые эконом-магазины откроются уже в 2023 году.

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Вот только неизвестно, как будет называться торговая сеть. Сообщается только, что реализовывать проект будет руководство магазина «Магнит».

К слову, новая сеть не будет иметь ничего общего с магазинами «Моя цена».

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как должны выглядеть настоящие молочные продукты на полках супермаркетов.

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