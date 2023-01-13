В России появится продуктовый магазин для бедных

Стало известно, что с прошлого года разрабатывается концепция создания магазина для малообеспеченного населения страны.
Предполагается, что первые эконом-магазины откроются уже в 2023 году.
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Вот только неизвестно, как будет называться торговая сеть. Сообщается только, что реализовывать проект будет руководство магазина «Магнит».
К слову, новая сеть не будет иметь ничего общего с магазинами «Моя цена».
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как должны выглядеть настоящие молочные продукты на полках супермаркетов.