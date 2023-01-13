Уже не секрет: когда работающие пенсионеры могут лишиться пенсий – у пожилых будет одна зарплата

В научных кругах в открытую обсуждается тема лишения пенсий работающих пожилых. Не секрет, что многие ушедшие на заслуженный отдых вынуждены работать, так как размер их пенсий оставляет желать лучшего. Но экономисты, ученые Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХИГС) Виктор Ляшок и Юрий Горлин, считают, что государство должно экономить на работающих пенсионерах и не платить им пенсию вовсе.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Речь идет о том, чтобы законодательно установить лимит общего дохода работающего, и в случае его превышения, перестать платить пенсию.

Ляшок и Горлин высчитали, что если уже с 1 января 2025 года установить «потолок» общего дохода пенсионера в размере 1 млн рублей и перестать платить пенсию, то государство уже ощутит выгоду. А сэкономленные таким образом средства предлагается направлять на «ускоренную индексацию» пенсий нуждающихся неработающих стариков.

По материалам сайта Pensnews