«Не позволяйте «зацепить» себя»: в пятницу, 13-го, Глоба сделал особое предупреждение

Известный астролог Богдан Глоба, сын Павла и Тамары Глоба, сделал важный прогноз на новый день января – пятницу 13-е. Эта дата издавна в народе считается неблагоприятной, и по астропрогнозу эксперт это подтверждает – это 21-й лунный день, Луна в Весах, и на всем протяжении суток требуется осторожность.
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Богдан Глоба у себя в telegram дал более подробное разъяснение, что нужно делать, чтобы избежать бед в пятницу, 13 января.
«Не позволяйте «зацепить» себя недоброжелателям. Будьте вежливы с начальством и не раздавайте непрошенных советов. Желаемому предпочтите необходимое. Вечер посвятите близким», - посоветовал эксперт.