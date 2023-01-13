Психолог назвал вещи, о которых лучше не рассказывать даже самым близким

Стало известно, какими планы не стоит разглашать своему окружению.

Радостными событиями и грандиозными целями хочется поделиться, как и переживаниями. Вот только положительные эмоции могут обернуться еще большими слезами, чем во время печали.

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Эксперт отметил, что при разглашении планов на будущее психика расслабляется и появляется лень. Крича о своих целях, вы отдаляете себя от намеченного.