«Мощнейшая энергетика»: эти женские имена приносят своим обладательницам финансовый успех

Стало известно, какие имена позволяют женщинам богатеть без труда.
Во-первых, Татьянам их имя дает построить карьеру мечты. Представительницы этого имени могу занимать высокие посты и получать хорошую зарплату:
«Мощнейшая энергетика этого имени помогает достигнуть Татьяне высоких результатов в карьере, она с легкостью может возглавлять компании и потому неплохо зарабатывать».
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Располагает к деньгам и имя Елена. Благодаря своей целеустремленности Елена может прийти к стабильно хорошему заработку.
«Обладательницы имени Наталья имеют задатки мужского характера, а потому они решительны, упорны, знают, чего хотят. Несмотря на преграды и благодаря своим лидерским задаткам, они находят высокооплачиваемую работу», – отметили в horoscopes.rambler.ru.
Также куш могут сорвать обладательницы имен Лидия и Ольга.
Напомним, ранее астролог Елена Мун поделилась лунным гороскопом на 13 и 14 января.